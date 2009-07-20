Європі потрібно 60 млн. вакцини проти свинячого грипу

Брюссель. 20 липня. УНІАН. Країнам-членам ЄМ потрібно 60 млн. доз вакцини проти свинячого грипу для пріоритетної вакцинації.

Як повідомляє Інтернет-сайт “EUbusiness” з посиланням на португальське агентство новин Lusa, про це заявила 19 липня комісар ЄС з питань охорони здоров’я Андрулла ВАССІЛІУ, перебуваючи з візитом в Португалії.

За її словами, за оцінками Єврокомісії, 60 млн. осіб в ЄС потребуватимуть вакцинації. Водночас, комісар зазначила, що “вакцинації для всіх не буде”.

Загалом в ЄС, за даними 2008 року, проживає близько 500 млн. осіб.

6 липня Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що станом на цю дату у світі з квітня було зареєстровано 94 512 випадків свинячого грипу, які були підтверджені лабораторними дослідженнями, в 136 країнах.