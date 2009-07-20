Єврокомісія надасть 70 млн. євро країнам сусідам

Брюссель. 20 липня. УНІАН. В 2009 році Єврокомісія надає 70 млн. євро на інвестиційні проекти в країнах-сусідах.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, така сума буде виділена Єврокомісією цього року для фінансування Інвестиційного інструменту сусідства (Neighbourhood Investment Facility) на інвестиційні проекти в області транспорту. Енергетики та захисту навколишнього природного середовища.

Таким чином, загалом із 700 млн. євро, передбачених на ці цілі на період з 2007 по 2013 роки, Єврокомісія виділила вже 170 млн. – по 50 млн. євро в 2007 та 2008 роках і 70 млн. – цього року.

Інвестиційний інструмент сусідства був започаткований в 2008 році, загалом в його рамках вже профінансовано 15 проектів на загальну суму в 71 млн. євро.