Призначено дату переговорів в Києві про газовий кредит від ЄС

Брюссель. 20 липня. УНІАН. Технічні консультації щодо отримання Україною кредиту на закачку газу до підземних сховищ газу (ПСГ) відбудуться 24 липня в Києві.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Марк ГРЕЙ.

“Технічні консультації відбудуться у п’ятницю, в Києві”, - сказав він.

“Мета - розглянути часові рамки реформ газового сектору України”, - додав представник Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня в Брюсселі відбувся перший раунд технічних консультацій Єврокомісії з міжнародними фінансовими інституціями, представниками України та Росії щодо можливості надання Україні кредиту на закачування газу до ПСГ для забезпечення стабільного транзиту газу взимку. На цій зустрічі міжнародні фінансові інституції погодилися принципово надати кредит, але в обмін на здійснення реформ в газовому секторі.

Другий раунд консультацій відбувся 17 липня. В його ході міжнародні фінансові інституції попросили українську сторони надати чітку інформацію щодо часових рамок проведення необхідних реформ. Прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО в перерві між двома зустрічами направила листа Президенту Єврокомісії, в якому заявила про готовність провести необхідні реформи.