Бельгія відзначає національне свято

Брюссель. 21 липня. УНІАН. Сьогодні Бельгія відзначає своє національне свято.

Як передає власний кореспонденте УНІАН в Брюсселі, напередодні ввечері король Бельгії Альберт ІІ-ий звернувся до громадян країни з традиційною передсвятковою промовою. У своєму виступі король закликав до більшої поваги етичних принципів в сфері економіки та фінансів, особливо зараз, під час економічної кризи. Король, зокрема, наголосив на необхідності запровадження норм щодо винагороди керівників підприємств.

Крім того, Альберт ІІ-ий висловився за проведення реформ з метою підвищення відповідальності федеральних інституцій і покращення ефективності федеральної влади країни.

Сьогодні ж в Бельгії відбудеться святкування, до програми якого, зокрема, входитиме військовий парад, а також феєрверк.