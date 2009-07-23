Європол готовий підписати угоду з Україною
Справа за Радою ЄС
Брюссель. 23 липня. УНІАН. Європол готовий підписати угоду з Україною про співпрацю і очікує лише на рішення Ради ЄС.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це свідчить лист від Генерального секретаріату ЄС на ім’я Ради ЄС, текст якого має УНІАН.
“Директор Європолу завершив переговори з Україною”, - зазначається у листі.
У документі також міститься прохання до Ради ЄС уповноважити директора Європолу на підписання цього документу з Україною.
Як повідомляв УНІАН, 26 червня міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявив УНІАН, що в України є всі підстави стверджувати про можливість приєднання до організації восени цього року.
За словами міністра, підписання угоди, переговори про яку ведуться з 2005 року, може відбутися під час саміту Україна-ЄС.
Довідка УНІАН. Європол – поліцейська координаційна служба ЄС зі штаб-квартирою в Гаазі. Основними завданнями Європолу є координація роботи національних служб у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю та покращення інформаційного обміну між національними поліцейськими службами. Європол було створено в 1994 році.