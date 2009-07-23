Брюссель. 23 липня. УНІАН. Європол готовий підписати угоду з Україною про співпрацю і очікує лише на рішення Ради ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це свідчить лист від Генерального секретаріату ЄС на ім’я Ради ЄС, текст якого має УНІАН.

“Директор Європолу завершив переговори з Україною”, - зазначається у листі.

У документі також міститься прохання до Ради ЄС уповноважити директора Європолу на підписання цього документу з Україною.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявив УНІАН, що в України є всі підстави стверджувати про можливість приєднання до організації восени цього року.

За словами міністра, підписання угоди, переговори про яку ведуться з 2005 року, може відбутися під час саміту Україна-ЄС.

Довідка УНІАН. Європол – поліцейська координаційна служба ЄС зі штаб-квартирою в Гаазі. Основними завданнями Європолу є координація роботи національних служб у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю та покращення інформаційного обміну між національними поліцейськими службами. Європол було створено в 1994 році.