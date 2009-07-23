Єврокомісія пропонує допомогти постраждалій від землетрусу Аквілі
14:01, 23 липня 2009Новини ЄС
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З фонду солідарності дадуть 494 млн. євро
Брюссель. 23 липня. УНІАН. Єврокомісія пропонує надати Італії 493,7 млн. євро для допомоги у відбудові зруйнованої внаслідок землетрусу Аквіли.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні комісар ЄС з питань регіональної політики Павел САМЕЦКІ.
Гроші будуть надані з Європейського фонду солідарності.
Як повідомляв УНІАН, внаслідок землетрусу, що стався в італійський Аквілі 6 квітня цього року, 300 осіб загинули, 1500 отримали поранення, тисячі залишилися без будинків.
Прямі збитки від землетрусу оцінюються в 10,2 млрд. євро.
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