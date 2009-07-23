Єврокомісія пропонує допомогти постраждалій від землетрусу Аквілі

Брюссель. 23 липня. УНІАН. Єврокомісія пропонує надати Італії 493,7 млн. євро для допомоги у відбудові зруйнованої внаслідок землетрусу Аквіли.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні комісар ЄС з питань регіональної політики Павел САМЕЦКІ.

Гроші будуть надані з Європейського фонду солідарності.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок землетрусу, що стався в італійський Аквілі 6 квітня цього року, 300 осіб загинули, 1500 отримали поранення, тисячі залишилися без будинків.

Прямі збитки від землетрусу оцінюються в 10,2 млрд. євро.