Ісландія подала офіційну заявку про вступ до ЄС

Київ. 23 липня. УНІАН. Ісландія сьогодні подала офіційну заявку на вступ до Євросоюзу.

Як передає РІА «Новости», про це повідомив представник Ради ЄС.

Раніше голова МЗС Швеції, яка головує в ЄС, Карл БІЛЬД заявляв, що заявку на вступ Ісландії розглянуть ”як прохання будь-яких інших країн-кандидатів”.

За словами К.БІЛЬДА, приєднання до ЄС Ісландії дасть змогу активніше співпрацювати з ”арктичним регіоном, важливим з огляду і на екологію, і на нові морські шляхи”.

16 липня парламент Ісландії проголосував за те, щоб уряд країни почав переговори з Європейським Союзом з питання членства. За це рішення проголосували 33 депутати, проти - 28. Двоє депутатів утрималися.

У парламенті Ісландії сподіваються, що вступ країни до ЄС і, як наслідок, перехід на єдину європейську валюту сприятиме оздоровленню національної економіки, яка переживає глибоку рецесію.

Наприкінці 2008 року через фінансову кризу зазнали краху три найбільші банки Ісландії. Країна з населенням трохи більше 300 тисяч осіб опинилася на межі банкрутства, різко впав курс національної валюти - крони. Зараз зовнішній борг Ісландії в кілька разів перевищує ВВП. Країна отримала кредити в 2,5 мільярда доларів від скандинавських країн і 2,1 мільярда від МВФ.

Якщо заявку Ісландії схвалять країни ЄС, питання про приєднання країни до цієї регіональної організації буде винесено на загальнонаціональний референдум.

Як повідомило раніше джерело в Єврокомісії, ісландська влада розраховує, що їхня країна стане членом Євросоюзу 2011 року.