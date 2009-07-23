Єврокомісія розробила рекомендації з надання допомоги банкам

Брюссель. 23 липня. УНІАН. Єврокомісія схвалила рекомендації, за якими оцінюватиме надання допомоги на реструктуризацію банків.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні.

У документі Єврокомісія, зокрема, зазначила, що виходитиме з трьох основних принципів: життєздатність банків на тривалий термін без додаткових кредитів після отримання допомоги, контроль банків та ї власників за чесним використанням допомоги, заходи, що мають вживатися, для обмеження можливих негативних впливів державної допомоги на конкурентність ринку.

Згідно з рішенням Єврокомісії, рекомендації застосовуватимуться на період до 31 грудня 2010 року, і мають сприяти подоланню економічної кризи.