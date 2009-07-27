ЄС стурбований ситуацією з правами людей в Ірані

Брюссель. 27 липня. УНІАН. Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС висловила стурбованість ситуацією із захистом прав людини в Ірані.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив на прес-конференції 27 липня міністр закордонних справ головуючої в ЄС Швеції Карл БІЛЬДТ.

“Ми передамо нашу стурбованість ситуацією із захистом прав людини в Ірані іранській владі найближчим часом”, - сказав він.

Міністр також зазначив, що країни-члени ЄС висловили стурбованість триваючим затриманням під арештом громадянки Франції Клотільди РЕЙСС, яку було затримано за обвинувачення у шпигунстві.

Як повідомляв УНІАН, громадянка Франції та іранські співробітники англійського посольства в Тегерані були затримані після масових заворушень в Ірані, які відбулися після президентських виборів в країні 12 червня цього року. Співробітники посольства Великобританії були звільнені з-під арешту, а К.РЕЙСС продовжує перебувати у в’язниці.