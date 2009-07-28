Білорусь поки не визначилася щодо Абхазії та Осетії

Брюссель. 28 липня. УНІАН. Білорусь поки не прийняла остаточного рішення щодо визнання чи невизнання незалежності Абхазії та Південної Осетії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції по завершенню засідання Трійки ЄС-Білорусь міністр закордонних справ Білорусі Сергій МАРТИНОВ.

“Це дуже складне питання”, - сказав він.

“Ніякого остаточного рішення поки не прийнято”, - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, після російсько-грузинської війни, що сталася на початку серпня 2008 року, Росія визнала незалежність Абхазії та Південної Осетії і фактично контролює ці два регіони Грузії. У свою чергу ряд політиків країн-членів ЄС заявляли про неможливість покращення відносин з Білоруссю та її участь в “Східному партнерстві” у випадку визнання незалежності двох грузинських регіонів.