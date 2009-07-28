Білорусь хоче більш активної співпраці з ЄС

28 липня. Брюссель. УНІАН. Білорусь хоче більш активної співпраці з Європейським Союзом.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції по завершенню засідання Трійки ЄС-Білорусь міністр закордонних справ Білорусі Сергій МАРТИНОВ.

“Дві сторони розуміють потребу працювати разом і хочуть працювати разом з більшою активністю”, - сказав він.

Білоруський міністр зазначив, що у Мінська, як і у Брюсселя є певні очікування щодо посилення двосторонньої співпраці. Так, відповідаючи на запитання щодо очікувань в сферах спрощення візового режиму та економічного співробітництва, С.МАРТИНОВ зазначив, зокрема, що спрощення візового режиму є завжди пріоритетним питанням.

“Наші громадяни не можуть прийняти те, що вони мають платити удвічі більше за візи, ніж сусіди, і проходити тривалу процедуру”, - сказав він.

У сфері економічного співробітництва С.МАРТИНОВ зазначив, що Білорусь хотіла б отримати такий торгівельний режим з ЄС, як його мають США, Канада чи Японія.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Брюсселі відбулося засідання Трійки ЄС-білорусь на рівні міністрів закордонних справ.