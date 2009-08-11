В МЗС кажуть про непересічність затвердження програми співпраці з НАТО

Київ. 11 серпня. УНІАН. Т.в.о. міністра закордонних справ України Володимир ХАНДОГІЙ називає непересічною подією затвердження річної національної програми підготовки України до членства в НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні сказав на прес-конференції у Києві.

«Це непересічна подія в історії відносин України і НАТО, яка символізує перехід до нового формату відносин», - сказав В.ХАНДОГІЙ.

За його словами, затвердження річної національної програми передбачає розробку планів щодо її виконання. Він повідомив, що до 7 вересня відповідні міністерства й відомства мають розробити і затвердити план заходів з виконання цієї програми.

Як сказав В.ХАНДОГІЙ, родзинкою цієї програми є те, що якщо раніше з представниками НАТО узгоджувався кожен захід, то зараз Україна самостійно розробляє річну національну програму і відповідає за її виконання. «Це говорить про високий рівень наших відносин. Це підхід ідентичний до держав, які є аплікантами», - сказав він.

В.ХАНДОГІЙ повідомив, що у підготовці програми взяли участь близько 50 міністерств і відомств.

За словами дипломата, є дві системи контролю за виконанням річної національної програми – самоконтроль і контроль з боку НАТО. Зокрема, передбачається, що група міжнародного секретаріату НАТО буде приїжджати в Україну і контролювати виконання цієї програми. Він також звернув увагу, що у практиці НАТО річна національна програма, яка є основою плану дій щодо членства в НАТО, діє не з січня по січень, а з вересня по вересень.

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня Президент України Віктор ЮЩЕНКО видав указ “Про затвердження Річної національної програми на 2009 рік з підготовки України до набуття членства в Організації Північноатлантичного договору”.