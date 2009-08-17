Благодійна організація Швейцарії направить гуманітарку на Сумщину

Сумська область. 17 серпня. УНІАН. Швейцарська благодійна організація «Help Point Sumy» у вересні направить до Сумської області черговий гуманітарний вантаж.

За словами керівника цього об`єднання Маріанни ПІФАРЕТТІ, він складатиметься з 11 вантажних фур та однієї пожежної машини, що доставлять 144 тонни вантажу – шкільні меблі, функціональні ліжка для лікарень, медичне обладнання, рятувальні засоби тощо. Це найбільша допомога за всю історію співпраці між Сумщиною та швейцарськими благодійниками.

Як повідомив УНІАН заступник голови Сумської облдержадміністрації Олександр ЛАВРИК, М.ПІФАРЕТТІ часто без попередження перевіряє належне використання гуманітарної допомоги, що надійшла на Сумщину у попередні роки, і жодного разу не знайшла порушень. Довіра швейцарців, яка зростає з кожним роком, допомагає збирати вантаж та шукати волонтерів для його перевезення. Цього року вантаж доставлять на Сумщину 24 швейцарських волонтери. Передавати черговий вантаж у вересні вони будуть спільно із послом Швейцарії в Україні.