Україна та НАТО підписали Декларацію

Київ. 21 серпня. УНІАН. 21 серпня 2009 року в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі була підписана Декларація про доповнення Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного Договору від 9 липня 1997 р.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, від української сторони підпис під документом поставив глава Місії України при НАТО Ігор САГАЧ, від Альянсу - Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАССМУСЕН.

Підписання Декларації стало черговим практичним кроком із реалізації рішень, ухвалених в ході зустрічі Північноатлантичної ради НАТО та підтриманих на засіданні Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ у грудні минулого року.

У документі відображено зміни у відносинах між Україною та НАТО, які відбулися з часу підписання Хартії про особливе партнерство у 1997 році, зокрема, у контексті рішень, ухвалених у 2008 році щодо майбутнього членства нашої держави в Альянсі та практичних механізмів наближення до цієї мети.

Декларація формалізувала провідну роль Комісії Україна-НАТО у процесі поглиблення в Україні реформ, які реалізовуватимуться в рамках виконання Річних національних програм.

Перша Річна національна програма на 2009 рік з підготовки України до набуття членства в Організації Північноатлантичного договору затверджена Президентом України 7 серпня цього року.