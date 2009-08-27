НАТО обговорить в Україні свою нову стратегічну концепцію

Київ. 27 серпня. УНІАН. Організація Північноатлантичного договору проводитиме в Україні громадське обговорення своєї нової стратегічної концепції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник відділу по роботі з країнами-партнерами штаб-квартири НАТО Мішель ДЮРЕ сьогодні на прес-конференції у Києві.

Представник штаб-квартири НАТО нагадав, що на сучасному етапі в Альянсі ведеться робота з розробки нової стратегічної концепції, яка визначатиме майбутні засади пріоритетів функціонування і розвитку організації.

М.ДЮРЕ зауважив, що філософія минулих стратегічних концепцій НАТО полягала у досягненні внутрішніх домовленостей між членами Альянсу.

Водночас, як наголосив М.ДЮРЕ, робота над новою стратегічною концепцією передбачає врахування думки не лише членів НАТО, але і партнерів.

«У такому разі НАТО розпочинає проведення низки круглих столів у країнах-партнерах, у тому числі і в Україні щодо нової стратегічної концепції», - повідомив М.ДЮРЕ, зауваживши, що Альянсу буде цікаво почути думки, зокрема, українських експертів з цього питання.

Говорячи про актуальність діяльності НАТО на сучасному етапі не лише для країн-членів організації, але і союзників Альянсу, М.ДЮРЕ наголосив, що «виклики і загрози у галузі безпеки не припиняють існування, навіть якщо в одній із країн триває виборча кампанія».