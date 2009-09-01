Брюссель. 1 вересня. УНІАН. Єврокомісія хоче розширити критерії оцінки благополуччя, відмовившись від простого підраховування ВВП.

Як повідомляє AFP, відповідні пропозиції містяться в проекті комюніке, що має бути оприлюднене наступного тижня.

“За замислом та ціллю воно (ВВП – УНІАН) не може бути надійною інформацією для політичних дебатів з усіх питань”, - зазначається у проекті документу.

“Критично те, що ВВП не вимірює природоохоронну стабільність чи соціальне включення”, - написано далі у документі.

Згідно з проектом, Комісія планує створити нові індикатори, які б давали можливість приймати кращі політичні рішення.

Згідно з проектом комюніке, Єврокомісія планує створити всеохоплюючий “природничий індекс”, а також використовувати соціальні індикатори, які б вимірювали якість життя.

В 2010 році Комісія планує представити пілотну версію “індексу тиску на навколишнє середовище”, якій включатиме в себе рівень забруднення навколишнього середовища, кліматичні зміни, використання енергоресурсів, біорізноманітність, забруднення води та повітря. Комісія також планує створити “інформаційну таблицю стабільного розвитку”, яка має відображати врахування політиками пріоритетів суспільства.