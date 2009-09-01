Прес-секретар Тимошенко відмовилася розповісти про зустріч з Путіним

10:07, 01 вересня 2009
Новини ЄС
0 0

Польським журналістам нагадали про безпеку

Варшава. 1 вересня. УНІАН. Прес-секретар українського прем’єра Марина СОРОКА відмовилась розказати польському інформаційному агентству (РАР) про зустріч Юлії ТИМОШЕНКО з главою російського уряду Володимиром ПУТІНИМ.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за даними РАР, прес-секретар аргументувала відмову «питаннями безпеки» та тим, що раніше про теми розмов повідомляла російська сторона.

«Зустріч точно відбудеться, але з питань безпеки не можу говорити про жодні деталі», - сказала вона, цитує агентство.

На уточнююче запитання РАР, чи може українська сторона повідомити про теми, що підніматимуться на зустрічі, прес-секретар відповіла відмовою.

М.СОРОКА також не уточнила в якому готелі зупиниться Ю.ТИМОШЕНКО.

«Назва готелю це теж таємниця. Йдеться ж про безпеку», - сказала прес-секретар.

Єдине, що сказала М.СОРОКА, що зустріч В.ПУТІНА з Ю.ТИМОШЕНКО відбудеться до початку офіційних урочистостей за участі міжнародних гостей, які заплановані на 15.30 польського часу (16.30 українського).

Кореспонденту УНІАН у Польщі в посольстві України повідомили, що В.ПУТІН підтвердив свою зустріч з українським прем’єром, але не змогли надати деталей зустрічі.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня Ю.ТИМОШЕНКО під час візиту до Польщі, крім зустрічі з В.ПУТІНИМ, планує провести зустріч з главою польського уряду Дональдом ТУСКОМ.

Довідка УНІАН. РАР найбільше та найавторитетніше інформаційне агентство Польщі, інформацією якого користуються практично всі польські засоби масової інформації.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter