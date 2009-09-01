Прес-секретар Тимошенко відмовилася розповісти про зустріч з Путіним

Варшава. 1 вересня. УНІАН. Прес-секретар українського прем’єра Марина СОРОКА відмовилась розказати польському інформаційному агентству (РАР) про зустріч Юлії ТИМОШЕНКО з главою російського уряду Володимиром ПУТІНИМ.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за даними РАР, прес-секретар аргументувала відмову «питаннями безпеки» та тим, що раніше про теми розмов повідомляла російська сторона.

«Зустріч точно відбудеться, але з питань безпеки не можу говорити про жодні деталі», - сказала вона, цитує агентство.

На уточнююче запитання РАР, чи може українська сторона повідомити про теми, що підніматимуться на зустрічі, прес-секретар відповіла відмовою.

М.СОРОКА також не уточнила в якому готелі зупиниться Ю.ТИМОШЕНКО.

«Назва готелю це теж таємниця. Йдеться ж про безпеку», - сказала прес-секретар.

Єдине, що сказала М.СОРОКА, що зустріч В.ПУТІНА з Ю.ТИМОШЕНКО відбудеться до початку офіційних урочистостей за участі міжнародних гостей, які заплановані на 15.30 польського часу (16.30 українського).

Кореспонденту УНІАН у Польщі в посольстві України повідомили, що В.ПУТІН підтвердив свою зустріч з українським прем’єром, але не змогли надати деталей зустрічі.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня Ю.ТИМОШЕНКО під час візиту до Польщі, крім зустрічі з В.ПУТІНИМ, планує провести зустріч з главою польського уряду Дональдом ТУСКОМ.

Довідка УНІАН. РАР найбільше та найавторитетніше інформаційне агентство Польщі, інформацією якого користуються практично всі польські засоби масової інформації.