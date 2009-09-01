Військові США готують грузинських солдатів до Афганістану

Київ. 1 вересня. УНІАН. Особовий склад 31-го піхотного батальйону 3-ї бригади Міністерства оборони Грузії під керівництвом американських військових інструкторів почав проходження курсу інтенсивної шестимісячної підготовки перед відправкою до Афганістану.

За інформацією Міноборони Грузії, у рамках програми підготовки 750 грузинських військовослужбовців пройдуть спеціальне навчання під керівництвом групи морських піхотинців США, відпрацюють дії з тактичної підготовки і навички з проведення операції щодо придушення опору групи бунтівників, передає ІА «Новости-Грузия».

Після завершення підготовки, весною 2010 року батальйон відправиться до Афганістану, де перебуватиме у підпорядкуванні експедиційної бригади морської піхоти США.

6 серпня 2009 року парламент Грузії затвердив ініціативу Президента Михайла СААКАШВІЛІ щодо відправки грузинських військових до Афганістану для участі в миротворчій місії під егідою НАТО у складі міжнародних сил сприяння безпеці (ISAF). До Афганістану будуть відправлені одна посилена піхотна рота - у підпорядкування контингенту Франції, один батальйон - у підпорядкування сил США і ще двоє військовослужбовців - у підпорядкування контингенту Туреччини. За планом, піхотна рота відправиться до Афганістану вже восени 2009 року, а батальйон - весною 2010 року.

Ротація грузинського контингенту в Афганістані проводитиметься один раз на півроку.