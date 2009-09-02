Португалія попросила допомоги у боротьбі з лісовими пожежами

Брюссель. 2 вересня. УНІАН. Португалія звернулася по допомогу до ЄС для боротьби з лісовими пожежами.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, Єврокомісія задіяла Європейський механізм цивільного захисту, в рамках якого до Португалії було направлено два пожежних літаки з Італії. Крім того, у гасінні пожеж в Португалії допомагають два іспанських пожежних літаки в рамках двосторонньої угоди між країнами.

В останні дні понад 20 лісових пожеж розпочалися майже одночасно на Півночі країни. Зокрема, горять ліси навколо Порту, Вілья-Реалу та Браги, а також в окрузі Гуарда на північному сході країни.

У гасінні пожеж задіяні понад 600 пожежників, 165 пожежних машин та 10 літаків.