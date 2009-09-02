Генсек НАТО хоче посилити тренінгову місію в Афганістані

Брюссель. 2 вересня. УНІАН. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН наголошує на необхідності посилити тренінгову місію в Афганістані для місцевих сил безпеки.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це генсек заявив сьогодні на прес-конференції.

«Очевидно, що необхідно посилити тренінгову місію на місці з головною метою - підготувати афганські сили безпеки», - сказав генсек НАТО. «Я думаю, у підсумку нам потрібно буде стільки тренерів, скільки ми зможемо залучити», - додав він.

Водночас генсек НАТО сказав, що поки передчасно робити будь-які оцінки щодо кількості військових, які мають перебувати в Афганістані.

А.Ф.РАСМУССЕН повідомив, що командування сил НАТО в Афганістані підготувало стратегічну оцінку ситуації в країні, яка буде найближчим часом обговорюватися членами альянсу. Він також висловив задоволення рівнем безпеки під час проведених в Афганістані парламентських виборів, зазначивши, що 95% виборчих дільниць були відкриті для голосування. Разом з тим, генсек НАТО наголосив, що проведення чесних виборів є лише одним аспектом мети місії НАТО в цій країні. Головною ж метою, за його словами, є забезпечення того, щоб Афганістан знову не перетворився на майданчик для терористів.