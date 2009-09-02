Україна та Німеччина посилять співпрацю в області молодіжної політики

Київ. 2 вересня. УНІАН. Міністерство України у справах сім`ї, молоді та спорту та Федеральне міністерство у справах сім`ї, людей похилого віку, жінок та молоді Німеччини планують підписати програму співробітництва в галузі молодіжної політики на 2010-2011 роки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту України, підписання програми відбудеться в рамках візиту в Україну делегації Федерального міністерства у справах сім`ї, людей похилого віку, жінок та молоді Німеччини на чолі із заступником начальника департаменту міжнародних молодіжних зв’язків Альбертом КЛЕЙН-РЕЙНХАРДТ.

Візит німецької делегації триватиме до 3 вересня.

Сьогодні під час зустрічі сторони обговорили стан та перспективи україно-німецького співробітництва у молодіжній сфері. Зокрема, заступник міністра України у справах сім’ї, молоді та спорту України Ростислав ДРАПУШКО зазначив, що на сьогодні співробітництво України та Німеччини у молодіжній сфері може бути прикладом ефективної та конструктивної співпраці на міжнародному рівні.

“Високий рівень та багатий досвід україно-німецького співробітництва у молодіжній сфері вимагає від нас ефективних кроків, одним з яких може стати розширення контактів та спільної роботи на регіональному рівні. Причому, ми з впевненістю можемо віддати ініціативу у цьому питанні регіональним підрозділам”, - підкреслив Р.ДРАПУШКО.

У свою чергу представники Федерального міністерства у справах сім`ї зазначили, що за останні роки дійсно відбулося значне розширення та поглиблення співробітництва. Особливо це помітно на прикладі спільної роботи на рівні молодіжних громадських організацій.

Довідка УНІАН. Українсько-німецьке співробітництво у сфері молодіжної політики розпочалося у 1993 році з підписання в м. Київ 27 серпня Угоди між Міністерством України у справах молоді і спорту та Федеральним міністерством у справах жінок і молоді Федеративної Республіки Німеччина про співробітництво у сфері молодіжної політики.

Для реалізації цієї Угоди українське та німецьке відомства раз на два роки проводять засідання спільних комісій з метою вироблення конкретних програм співробітництва на черговий дворічний період, останнє з яких відбулося у квітні 2007 року в м. Берлін.