Румунія образилася на Нідерланди за критику в корупції

Брюссель. 3 вересня. УНІАН. Міністр закордонних справ Румунії Крістіан ДІАКОНЕСКУ скасував візит до Нідерландів, після того, як уряд цієї країни піддав критиці дії Бухареста в області боротьби з корупцією.

Про це повідомляє AFP з посиланням на офіс румунського міністра.

Офіційний візит мав відбутися 2-3 вересня, однак був відкладений через публікацію 31 серпня міністерством закордонних справ Нідерландів документу з критикою дій румунського уряду в області реформ для подолання корупції.

“Рішення оприлюднити цей документ є недружнім і невідповідним в контексті відносин між двома членами ЄС”, - заявили у Міністерстві закордонних справ Румунії.

Документ, оприлюднений на веб-сайті Міністерства закордонних справ Нідерландів був представлений у голландському парламенті і стосувався ситуації у сфері боротьби з корупцією в Румунії та Болгарії.

Обидві ці країни від самого моменту вступу до ЄС у 2007 році неодноразово критикувалися щодо цього Єврокомісією.

Речник Міністерства закордонних справ Нідерландів заявив, що йому невідомо про скасування візиту, однак, водночас додав, що це було б сприйнято з жалем.

“Це була б гарна нагода посилити двосторонні відносини та обговорити зусилля Румунії для покращення ситуації, зокрема, в області корупції”, - заявив речник заступник міністра закордонних справ Нідерландів Франса ТІММЕРМАНСА Рон КОРВЕР.

Разом з тим він підтвердив, що відповідний лист з критикою дій румунського уряду було направлено до парламенту Нідерландів, додавши, що лист повністю підтримував критику Єврокомісії щодо Румунії, висловлену у спеціальній доповіді, оприлюдненій у липні цього року.

Як повідомляв УНІАН, у представленій доповіді Єврокомісія висловилася за продовження спостереження та оцінки ситуації в Румунії і Болгарії в сфері корупції щонайменше на один рік.