”Газпром” відновив поставки газу по ”Ямал-Європа”

15:46, 03 вересня 2009
Новини ЄС
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Після одноденного ремонту

Москва. 3 вересня. УНІАН. «Газпром» відновив транспортування газу по газопроводу «Ямал — Європа»

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації «Газпрому».

«2 вересня о 22.00 за московським часом після завершення комплексу планово-профілактичних і ремонтних робіт (ППР) було відновлено транспортування природного газу по газопроводу «Ямал — Європа», - говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, ППР на газопроводі «Ямал — Європа» проводилися з 16.00 за московським часом 1 вересня синхронно на територіях Росії, Польщі і Німеччини. У зв`язку з цим по газопроводу тимчасово було припинено транспортування природного газу. Подача газу споживачам здійснювалася за рахунок збільшення обсягів його транспортування через територію України.

Проведення комплексу ППР було передбачене заздалегідь і узгоджене зі всіма зацікавленими сторонами в грудні 2008 року.

У 2009 році це дев`ятий комплекс планово-профілактичних і ремонтних робіт на експортних магістральних газопроводах.

На 22 вересня заплановано проведення останнього цього року комплексу ППР, який пройде на газопроводі «Союз». Газопостачання споживачів буде забезпечено за рахунок перерозподілу потоків газу.

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