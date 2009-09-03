Для поїздок до Хорватії українцям треба мати тарнзитну візу в Угорщину

Київ. 3 вересня. УНІАН. Громадянам України, які планують їхати до Хорватії наземним транспортом через територію Угорщини і які не мають діючих багаторазових шенгенських віз, необхідно оформити перед поїздкою дво- або багаторазові транзитні візи для перетину території Угорщини або інших країн-членів Шенгенської угоди та повернення в Україну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, на території Хорватії Посольство Угорської Республіки в Хорватії, відповідно до існуючих Шенгенських правил, уповноважене оформлювати візи лише особам, які мають дійсний дозвіл на проживання в країні.

У МЗС наголошують, що у разі виникнення проблем, пов’язаних із недотриманням візового режиму, чи інших проблем, які виникають під час перебування громадян України на території Хорватії, Посольство України готове надати у межах компетенції можливу допомогу та сприяння.

У міністерстві нагадали, що з 1 травня до 31 жовтня 2009 року рішенням уряду Республіки Хорватія тимчасово призупинено дію візового режиму для громадян України.

Власники паспортів громадянина України для виїзду за кордон, незалежно від мети поїздки, можуть без віз в’їжджати до Хорватії, прямувати через неї транзитом і перебувати на території держави до 90 днів.

Туристичний ваучер/підтвердження резервації готелю, запрошення від хорватської сторони і наявність квитків на повернення при перетині державного кордону Хорватії не вимагаються.