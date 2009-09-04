Ставка транзиту газу в 2010-му буде вдвічі меншою, ніж в Європі

Київ. 4 вересня. УНІАН. У 2010 році транзитна ставка на транспортування російського природного газу у розмірі 2,7 доларів США залишатиметься вдвічі нижчою, ніж в інших європейських країнах.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, про це заявив представник Президента з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

Відповідно до контракту про обсяги та умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 роки, підписаного 19 січня 2009 року у Москві за домовленостями прем’єр-міністрів України та РФ, у 2009 році українська сторона транспортує російський природний газ через територію нашої держави за ставкою транзиту 1,7 дол. США за 1000 кубометрів на 100 км – найнижчою порівняно з іншими європейськими країнами із подібними природними і технічними умовами.

У статті 8 цього контракту зафіксовано методику і формулу розрахунків транзитних ставок, починаючи з 2010 року.

«Базовим параметром (базовою ставкою) у цій формулі визначено «складову тарифу, діючого в рік, що безпосередньо передує даному року транспортування. Базовою транзитною ставкою на 2010 рік визначено 2,04 дол. США за 1000 кубометрів на 100 км», – наголосив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ, посилаючись на умови угод.

У рамках виконання зазначеного контракту, на основі цієї базової ставки розраховуються транзитні ставки на кожний наступний рік з урахуванням рівня інфляції в ЄС (хоча ані Україна, ані РФ не є членами ЄС і не належать до зони євро), паливної складової тарифу та інших параметрів.

«За згаданою формулою у 2010 році середня транзитна ставка складатиме близько 2,7 дол. США», – сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

За його оцінкою, до певної міри зазначене підвищення транзитної ставки відповідає домовленостям, досягнутим Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ з колишнім Президентом РФ Володимиром ПУТІНИМ у лютому 2008 року.

«Однак, незважаючи на позитивні зрушення, у 2010 році транзитна ставка за транспортування російського природного газу 2,7 дол. США все одно буде майже вдвічі нижчою, ніж в інших європейських країнах, через необгрунтоване заниження базової транзитної ставки 2,04», – прогнозує представник Президента.

Крім цього, зауважив він, не виконуються домовленості Президентів щодо синхронного підвищення транзитної ставки і ціни на газ для України, яка уже розраховується за ринковим принципом на основі найвищої в Європі базової ціни – 450 дол. США за 1000 кубометрів.

У результаті, у разі збереження незмінними газових контрактів від 19 січня 2009 року, через згадану асиметрію та інші дискримінаційні умови фінансовий тиск на Україну в газовій сфері зростатиме.

«Відтак незрозумілими є учорашні заяви прем’єр-міністра України про начебто встановлення українською стороною нових транзитних ставок, які й без участі керівництва уряду України однозначно розраховуються за січневим контрактом», – сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

«Президент України вкотре закликає уряд реально оцінити наслідки згубних для України газових контрактів і наполягає на перегляді окремих дискримінаційних їх положень з метою встановлення взаємовигідного партнерського співробітництва з РФ у газовій сфері на довгострокову перспективу», – передав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ позицію глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня НАК «Нафтогаз України» заявив, що прогнозує в 2010 році збільшення ставки на транзит російського газу на рівні 57-60% від існуючого на сьогодні розміру ставки - 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км. За прогнозами компанії, в 2010 році ставка на транзит російського газу становитиме 2,67-2,72 дол. за тис. куб. м на 100 км.

3 вересня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила, що з 1 січня 2010 р. істотно підвищується вартість транзиту російського газу територією України до Європи. «По суті справи, це за всі 18 років буде перше достатньо істотне підвищення – на 65-70% залежно від того, якою буде ціна на нафту», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.