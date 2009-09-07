У Брюсселі відбудеться засідання міністрів з питань охорони здоров’я країн “великої сімки”, Мексики та Єврокомісії щодо грипу H1N1

В ході засідання міністри країн, що створили Глобальну ініціативу безпеки здоров’я, обговорять шляхи покращення ефективної відповіді на розповсюдження вірусу грипу H1N1. Дискусія стосуватиметься, передусім, стратегії вакцинації та постачання вакцини. Крім того, міністри планують обговорити можливу допомогу країнам, що розвиваються, у протидії пандемії. По завершенню засідання, 11 вересня о 13-00, відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань охорони здоров’я Андрулли ВАССІЛІУ та інших учасників зустрічі.

Дата події: 10-11 вересня 2009 року. Час початку: 10-00, 10 вересня 2009 року.