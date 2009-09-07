Україна та ЄС підписали дорожню карту відносин

Київ. 7 вересня. УНІАН. Президенти України та Польщі Віктор ЮЩЕНКО і Лєх КАЧИНСЬКИЙ підписали Дорожню карту українсько-польського співробітництва на 2009-2010 роки.

Як повідомляє офіційний сайт Президента України, також В.ЮЩЕНКО і Л.КАЧИНСЬКИЙ підписали спільну заяву президентів двох країн про енергетичне співробітництво.

Підписання відбулося у рамках державного візиту глави Української держави до Республіки Польща після завершення зустрічі президентів у форматі «віч-на-віч».

Після церемонії підписання розпочалися українсько-польські переговори у розширеному складі під головуванням президентів.

Підписання Дорожньої карти підтверджує стратегічний характер партнерства України та Польщі, скерованого на перспективу та закріплює основні завдання двосторонньої співпраці наших країн.