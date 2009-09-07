Ющенко і Туск поговорили про енергетичну безпеку

Київ. 7 вересня. УНІАН. У Варшаві Президент України Віктор ЮЩЕНКО і голова Ради міністрів Республіки Польща Дональд ТУСК обговорили питання енергетичної безпеки.

Йшлося зокрема про реалізацію брюссельських домовленостей з питань української ГТС та про реалізацію проекту ЄАНТК, повідомляє офіційний сайт Президента України.

Сторони також обговорили торговельно-економічне та інвестиційне співробітництво обох країн.

В.ЮЩЕНКО, зокрема, відзначив зацікавленість української сторони в активізації інвестиційної співпраці з Польщею.

Крім того, В.ЮЩЕНКО і Д.ТУСК порушили питання важливості активізації роботи Міжурядової комісії з питань торговельно-економічного співробітництва для пошуку шляхів подолання наслідків кризи та вирішення практичних питань у рамках підготовки до фіналу Євро-2012.