ЄС не має ”плану Б” на повторне ”ні” Ірландії Лісабонській угоді

Брюссель. 8 вересня. УНІАН. ЄС не має запасного плану дій на випадок провалу в Ірландії референдуму про Лісабонську угоду.

Як повідомляє AFP, про це 7 вересня заявив у Відні міністр закордонних справ Іспанії – країни, що головуватиме в ЄС з 1 січня 2010 року, - Мігель Анхель МОРАТІНОС.

“Ми сподіваємося, що ірландський народ висловиться за Лісабонську угоду”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня 2007 року лідери 27-ми країн-членів ЄС підписали в Лісабоні нову угоду ЄС, що отримала назву Лісабонської.

Нова угода прийнята замість Конституції ЄС, яку не вдалося затвердити через провал її ратифікації на референдумах у Франції та Нідерландах у 2005 році. Нова угода спрямована на реформування інститутів ЄС для ефективнішого ухвалення рішень.

На сьогодні 26 країн членів ЄС ратифікували угоду, в двох з них – Польщі та Чехії – завершуються технічні процедури.

Ірландія, яка єдина з 27-ми країн-членів, проводила референдум 12 червня 2008 року, не змогла отримати підтримки документу своїми громадянами, після чого лідери ЄС домовилися про можливість проведення повторного референдуму в країні восени цього року. Референдум призначено на 2 жовтня.