Брюссель. 9 вересня. УНІАН. Президент Європарламенту Іржи БУЗЕК закликає ірландців прийти на референдум щодо Лісабонської угоди.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у прес-службі Європарламенту, про це він заявив 8 вересня у Дубліні в ході свого одноденного візиту до цієї країни.

“Я закликаю людей прийти і проголосувати, щоб їхня позиція була почута. Але, однозначно, це буде рішення ірландського народу, рішення, яке буде лише посилене високим рівнем участі в голосуванні”, - сказав Президент Європарламенту.

І.БУЗЕК висловив переконання в тому, що, коли ірландці уважно вивчать Лісабонську угоду, вони знайдуть підтримку для неї в своїх “серцях та думках”.

Разом з тим, Президент Європарламенту зазначив, що не може давати порад громадянам Ірландії, як саме голосувати.

“Я тут абсолютно точно не для того, щоб сказати ірландському народу, як голосувати. Я прожив настільки довго при диктатурі, яка нам говорила не лише, як голосувати, але як думати, щоб навіть не мати думки зробити це”, - сказав І.БУЗЕК.

Він також висловив переконання в тому, що референдум має відобразити позицію ірландського народу щодо Лісабонської угоди, а не рівень популярності уряду країни.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня 2007 року лідери 27-ми країн-членів ЄС підписали в Лісабоні нову угоду ЄС, що отримала назву Лісабонської.

Нова угода прийнята замість Конституції ЄС, яку не вдалося затвердити через провал її ратифікації на референдумах у Франції та Нідерландах у 2005 році. Нова угода спрямована на реформування інститутів ЄС для ефективнішого ухвалення рішень.

На сьогодні 26 країн членів ЄС ратифікували угоду, в двох з них – Польщі та Чехії – завершуються технічні процедури.

Ірландія, яка єдина з 27-ми країн-членів, проводила референдум 12 червня 2008 року, не змогла отримати підтримки документу своїми громадянами, після чого лідери ЄС домовилися про можливість проведення повторного референдуму в країні восени цього року. Референдум призначено на 2 жовтня.