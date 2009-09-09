ЄС передав Ісландії анкету для членства

Брюссель. 9 вересня. УНІАН. Єврокомісія передала Ісландії анкету, необхідну для заповнення з метою набуття членства в ЄС.

Як повідомляє сьогодні Інтернет-видання “EUobserver”, анкету з 2000 запитань було передано 8 вересня під час візиту комісара ЄС з питань розширення Оллі РЕНА до Рейк’явіка.

Від того, якими будуть відповіді на запитання анкети, залежатиме позиція Єврокомісії щодо приєднання Ісландії до ЄС.

“Отримання анкети є ще одним кроком Ісландії на її шляху до повноцінного членства в ЄС”, - заявила з цього приводу прем’єр-міністр країни Йоаханна СІГУРДАРДОТТІР.

Вона зазначила, що Ісландія на сьогодні вже є повноцінним членом єдиного ринку ЄС та Шенгенської зони, і висловила переконання в тому, що її країна зможе в досить короткі терміни підготувати необхідні відповіді на запитання анкети.

Єврокомісія, у свою чергу, вважає, що анкета може бути заповнена до 16 листопада.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС попросила Єврокомісію оцінити заявку Ісландії на членство в ЄС.

Ісландія офіційно подала заявку на вступ до Європейського Союзу 23 липня після того, як 16 липня новий склад парламенту країни проголосував за те, щоб уряд почав переговори з Європейським Союзом з питання членства.