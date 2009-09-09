Оператори GSM підтримали автоматичну систему екстреного виклику для авто

Брюссель. 9 вересня. УНІАН. Оператори GSM-зв’язку Європи приєдналися до протоколу щодо обладнання машин системою термінового виклику у випадку ДТП.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, церемонія підписання протоколу відбулася сьогодні.

“Я задоволена, що оператори мобільного зв’язку відповіли так швидко. Підтримавши європейську систему вбудованого термінового виклику, вони підтвердили свою соціальну відповідальність та відкритість до впровадження інноваційних технологій в повсякденне життя”, - заявила з цього приводу комісар ЄС з питань інформаційного суспільства та медіа Вівіанн РЕДІНГ.

Система вбудованого термінового виклику передбачає автоматичне здійснення виклику за єдиним номером термінового виклику 112 у випадку серйозних аварій, навіть, якщо пасажири не здатні самостійно зробити такий виклик, повідомляючи точне місце аварії.

На переконання Єврокомісії, облаштування автомобілів такою системою дасть можливість врятувати щорічно 2500 життів людей і полегшити лікування поранень.

На сьогодні до протоколу приєдналися виробники автомобілів та 21 з 27-ми країн членів. Данія, Франція, Ірландія, Латвія, Мальта та Великобританія поки не приєдналися, пояснюючи це відсутністю достатніх грошей для облаштування своїх служб порятунку необхідним обладнанням.