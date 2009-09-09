Дорожня карта - головний результата візиту Ющенка до Польщі

Київ. 9 вересня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає основним результатом свого візиту до Польщі підписання «дорожньої карти» співробітництва на 2009-2010 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

Вона відзначила, що цей документ докладно окреслює основні напрямки співробітництва, засвідчує тотожність поглядів України та Польщі щодо основних питань європейської інтеграції, перспектив співробітництва у сфері безпеки, енергетики, економічної співпраці, у сфері сільського господарства та підготовки інфраструктури обох країн до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснив державний візит до Республіки Польща 7-8 вересня.