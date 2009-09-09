Єврокомісія допоможе текстильникам Бельгії

Брюссель. 9 вересня. УНІАН. Єврокомісія надасть 9,2 млн. євро бельгійським текстильникам з фонду вирівнювання наслідків глобалізації.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено сьогодні.

Комісія, зокрема, вирішила задовольнити дві заявки Бельгії для надання допомоги малим виробникам текстильної продукції з трьох бельгійських провінцій: Лімб ург, Західна та Східна Фландрія.

В цих трьох провінціях зосереджено 87% всього бельгійського текстильного виробництва. Внаслідок конкуренції з більш дешевим китайським та турецьким текстилем, 2168 бельгійців залишилися без роботи.

Загальна сума допомоги становитиме 14 млн. євро, з яких 4,8 млн. будуть надані урядом Бельгії.

Як повідомляв УНІАН, Європейський фонд вирівнювання наслідків глобалізації було створено в 2006 році для допомоги людям, які втратили роботу в результаті глобалізації.