Єврокомісія пропонує заборонити вилов тунця

Брюссель. 9 вересня. УНІАН. Єврокомісія підтримує ідею заборонити вилов тунця в Атлантиці.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у розповсюдженій заяві комісара ЄС з питань охорони навколишнього природного середовища Ставроса ДІМАСА.

“Ми маємо діяти на базі кращих наукових доказів, доступних для нас, а науковці кажуть, що термінові дії необхідні для забезпечення майбутнього цього одного з найбільш емблематичних океанічних творінь”, - зазначив комісар ЄС.

Передбачається, що країн-члени ЄС мають вивчити пропозицію до 21-го вересня, - щоб визначитися перед голосуванням в агентстві ООН з протидії нелегальної торгівлі рідкими видами диких тварин та рослин у березні 2010 року.

Близько 80% тунця, що виловлюється в Середземному морі, йде на експорт в Японію, де використовується для приготування суші.