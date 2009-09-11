В Україні з`явиться україномовна версія Euronews

Київ. 11 вересня. УНІАН. Національна телекомпанія України та інформаційна служба телеканалу Euronews підписали угоду щодо започаткування україномовної короткої версії Euronews – 15-хвилинних випусків новин з понеділка по п’ятницю на Першому Національному (угода дійсна до кінця року з подальшою пролонгацією).

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, з цієї народи Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів зустріч з головою і виконавчим директором Euronews Філіпом КАЙЛА.

Президент високо оцінив започаткування НТКУ та Euronews україномовної короткої версії відомого європейського телеканалу.

«Ви робите велику справу цим проектом по консолідації Європи та українській інтеграції до Європи», - сказав В.ЮЩЕНКО. На його переконання, йдеться про перший крок до співпраці з провідним міжнародним багатомовним новинним каналом, який веде мовлення одночасно 8 мовами на світову глядацьку аудиторію.

Глава держави звернув увагу на можливість спілкування з європейською аудиторією щодо найчутливіших питань, яку надає Euronews. «Це неймовірно цікавий проект, це живий діалог», - сказав він, зазначивши, що статистика свідчить про популярність такої форми спілкування серед європейців.

В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що українська аудиторія надзвичайно позитивно сприйме появу у вітчизняному інформаційному просторі україномовної версії каналу Euronews. У цьому контексті він висловив вдячність усім, хто долучився до реалізації цього проекту.

Глава держави наголосив, що Україна, як європейська держава, не може бути осторонь світових інтеграційних процесів, у тому числі й в інформаційній сфері.

«Цей проект – одна з маленьких сторінок нашої євроінтеграції, оскільки це те, що може пов’язати нас найтісніше, – єдиний інформаційний простір», - сказав він.

У свою чергу, виконавчий директор Euronews також відзначив важливість появи в нашій країні української версії телеканалу. «Я дуже радий, що канал нарешті буде присутній в Україні. Я почуваюся в Україні як вдома, в Європі», - сказав Ф.КАЙЛА.

За його словами, наступним кроком нашої співпраці має стати робота над повною українською версією Euronews.

«Ви абсолютно праві, коли говорите, що Euronews є хорошим інструментом для інтеграції України в Європу», - зазначив Ф.КАЙЛА. Він наголосив, що йдеться не лише про можливість українців дивитися Euronews рідною мовою, але й про можливість для європейців отримувати більше інформації про Україну, її культуру, історію, соціальні питання тощо. «Європа таким чином матиме змогу краще розуміти Україну, і це буде приваблювати в вашу державу туристів, бізнесменів – будуть вибудовуватися між людські взаємини», - сказав Ф.КАЙЛА.

*** Відповідно до липневого дослідження EMS-C-EMS, Euronews у 20-ти країнах є провідним каналом міжнародних новин за кількістю глядачів. Започаткований у 1993 році канал працює як багатомовна (англійська, французька, німецька, італійська, голландська, російська та арабська мови), багатоформатна новинна служба. Еuronews надає програми та інтерактивні послуги через кабель, супутник та наземне ТБ. Euronews залишається єдиним багатомовним новинним каналом, що транслюється одночасно 8 мовами на світову глядацьку аудиторію.

Згідно з дорученням Президента від 26 липня 2005 року, з 1 січня 2006 року НТКУ набула статусу члена Європейської Мовної Спілки як акціонер міжнародного телеканалу Euronews.