ЄБРР хоче почати Бескидський туннель до кінця року

Київ. 11 вересня. УНІАН. Європейський банк реконструкції та розвитку розраховує на початок реалізації проекту Бескідського тунелю в Закарпатській області наприкінці цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив провідний банкір ЄБРР Марк МАГАЛЕЦЬКИЙ.

«Що стосується Бескідського тунелю, зараз відбувається тендер, ми розраховуємо, що тендер буде завершено до кінця року і, відповідно, з кінця цього року почнеться реалізація цього проекту», - сказав він.

М.МАГАЛЕЦЬКИЙ додав, що, за оцінками, реалізація проекту займе близько трьох років. Точну вартість проекту визначить тендер.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2008 року «Укрзалізниця» оголосила процедуру передкваліфікації з проектування Бескідського тунелю. Зокрема, передбачається реконструкція тунелю з будівництвом під`їзних шляхів, будівництво нового двоколійного залізничного тунелю протяжністю 1 км 822 м.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» з 30 серпня 2007 року приступила до проектування будівництва Бескідського тунелю в Закарпатській області, до розвідки рельєфу і геодезичних робіт.

1 грудня 2006 року Верховна Рада України ратифікувала Закон «Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на залізницях України) між Україною і Європейським банком реконструкції і розвитку», яку було підписано ще в серпні 2004 року.

Угода передбачає виділення кредиту «Укрзалізниці» на суму 120 млн. доларів. Кредит надається на 15 років під 4-6%. При цьому 47 млн. дол. за цим проектом буде спрямовано на впровадження швидкісного руху – закупівлю сучасних пасажирських вагонів, 29 млн. дол. – на закупівлю шляхової техніки, 40 млн. дол. – на будівництво в Закарпатті Бескідського тунелю, який входить до 5-го пан’європейського транспортного коридору (Італія – Словенія – Угорщина – Словаччина – Україна – Росія), решта коштів – на проектні роботи щодо тунелю (2,8 млн. дол.) і комісію за відкриття кредиту (1,2 млн. дол.).

Загальна вартість проекту становить 200 млн. дол., із них 120 млн. дол. – кошти ЄБРР, 80 млн. дол. – кошти «Укрзалізниці». Погашення кредиту ЄБРР має здійснюватися також за кошти «Укрзалізниці».