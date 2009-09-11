Європейський суд визначиться щодо права України відкликати суддів

Брюссель. 11 вересня. УНІАН. 4 листопада Європейський суд з прав людини винесе своє судження щодо права України відкликати перелік кандидатів на посаду судді.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила сьогодні журналістам суддя Європейського суду з прав людини від Бельгії Франсуаз ТУЛКЕНС.

“4 листопада суд винесе своє судження”, - сказала вона.

Суддя зазначила, що відсутність постійного судді від України протягом більше, ніж рік, є дуже серйозною проблемою, яка негативно впливає на термін розгляду справ в суді.

“І це стосується не лише справ проти України, але й інших справ”, - зазначила Ф.ТУЛКЕНС.

Як повідомляв УНІАН, Україна подала перелік з трьох кандидатів на посаду судді у квітні 2007 року, однак 14 вересня 2007 року перелік був відкликаний, оскільки, згідно з Указом Президента України, перший перелік був сформований з порушеннями. Тим же указом було затверджено нові правила відбору кандидатів в Україні. Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) продовжила розгляд першого переліку, після чого один з кандидатів з нього взяв самовідвід.

За результатами нового відбору Україна подала другий перелік кандидатів, який не визнається ПАРЄ, оскільки Асамблея вважає, що Україна мала просто доповнити перший перелік третьою кандидатурою.

19 травня 2009 року двадцять депутатів-членів ПАРЄ на чолі з Д.МАРТІ зареєстрували проект резолюції про позбавлення української делегації права голосу через проблему з поданням переліку кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини.

23 червня 2009 року ПАРЄ підтвердила повноваження української делегації в Асамблеї, і вирішила не застосовувати санкції до української делегації.

Зараз Україну в суді представляє суддя ad hoc.