Суддя Євросуду з прав людини - за приєднання ЄС до Ради Європи

Брюссель. 11 вересня. УНІАН. Суддя Європейського суду з прав людини від Бельгії Франсуаз ТУЛКЕНС вважає дуже корисним повноцінний вступ ЄС до Ради Європи.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вона заявила сьогодні журналістам.

“В цьому є дуже багато позитивів, і перший полягає в тому, що європейські інституції також повинні поважати права людини”, - сказала суддя.

Ф.ТУЛКЕНС зазначила, що на сьогодні фактично у громадян країн-членів ЄС не має можливості оскаржувати рішення найвищих органів влади ЄС, таких як Рада ЄС, Європарламент, Єврокомісія та Європейський суд, якщо вони порушують права людини. Водночас, за її словами, формальний вступ Євросоюзу, як організації до Ради Європи, дасть таке право громадянам.

Другою перевагою Ф.ТУЛКЕНС назвала те, що вступ Євросоюзу сприятиме однаковій інтерпретації прав людини в усіх країнах-членах ЄС та в європейських інституціях. Крім того, приєднання ЄС означатиме також розширення составу Європейського суду з прав людини до 48-ми суддів за рахунок судді від ЄС, а також присутність ЄС, як колективного органу, в Комітеті Міністрів Ради Європи.

Як повідомляв УНІАН, можливість приєднання Євросоюзу до Ради Європи обговорюється протягом кількох останніх років. Головною передумовою для схвалення такого рішення має стати схвалення Лісабонської угоди, яка певною мірою посилює повноваження центральних органів влади ЄС.