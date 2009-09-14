В Брюсселі розпочнеться дводенне засідання Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС

В ході засідання міністри планують обговорити питання постачання енергоресурсів, ситуацію в Ірані та Афганістані, а також питання співпраці з країнами Південного Кавказу. Крім того, в рамках Ради відбудеться засідання Ради співробітництва ЄС-Узбекистан.

Дата події: 14-15 вересня 2009 р. Час початку: 17-00, 14 вересня 2009 р.