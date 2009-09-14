В Брюсселі відбудеться неформальне засідання Європейської Ради (самміт голів держав та урядів країн-членів ЄС)
11:17, 14 вересня 2009Новини ЄС
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В ході засідання лідери країн-членів обговорять питання подолання економічної кризи, подальші кроки, які мають бути зроблені для подолання кризи, а також скоординують свою позицію напередодні самміту “великої двадцятки”, який відбудеться в американському Піттсбургу 24-25 вересня.
Дата події: 17 вересня 2009 р. Час початку: 19-00.
Час початку: 19-00.
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