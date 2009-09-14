Брюссель. 14 вересня. УНІАН. Єврокомісія не змінила прогноз ВВП та інфляції на 2009 рік.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції комісар ЄС з економічних та монетарних справ Йоакін АМУНЬЯ, представляючи результати попереднього прогнозу на базі даних семи найбільших економік ЄС.

“Ситуація покращилася, переважно, завдяки безпрецедентній кількості грошей, вкладених в економіку центральними банками та владою, однак слабка економіка продовжить мати негативний ефект на ринок праці та державні фінанси”, - сказав комісар.

За його словами, Єврокомісія очікує, що за підсумками цього року падіння ВВП становитиме 4% в усіх країнах-членах ЄС та в єврозоні, інфляція становитиме 0,9% в ЄС-27 та 0,4% в країнах єврозони.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія робить 4 прогнози економічного розвитку на рік. Два з них – весінній та осінній осінній та весінній – є повноцінними прогнозами розвитку економіки, ще два, що оприлюднюються у лютому та вересні, мають статус попередніх і базуються на даних 7-ми найбільших економік ЄС (Німеччини, Франції, Італії, Великобританії, Іспанії, Нідерландів та Польщі), що представляють 80% ВВП ЄС та 85% ВВП єврозони в номінальному обчисленні.