Комісар ЄС від Данії не планує залишатися на другий термін

Брюссель. 14 вересня. УНІАН. Комісар ЄС від Данії Маріан ФІШЕР-БУЛЬ залишить Єврокомісію у листопаді.

Як повідомляє сьогодні AFP, про це заявив помічник прем’єр-міністра Данії Ларса Лунке РАСМУССЕНА.

За його словами, 66-річна комісар, яка займається питаннями сільського господарства та сільського розвитку повідомила прем’єру Данії та Президенту Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ про своє бажання залишити посаду по завершенню 5-річного мандату.

“Я мала 5 приємних років в Комісії”, - заявила сама М.ФІШЕР-БУЛЬ в інтерв’ю данському каналу TV News, додавши, що тепер хотіла б більше часу присвятити своїй родині. Вона також відкинула припущення щодо того, що її рішення стало результатом тиску на неї з боку ряду великих країн-членів ЄС, незадоволених її роботою на посаді комісара.