Узбекистан пропонує ЄС повернутися до його плану врегулювання в Афганістані
18:10, 14 вересня 2009Новини ЄС
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Перевести врегулювання у політичну площину
Брюссель. 14 вересня. УНІАН. Узбекистан пропонує ЄС повернутися до його плану врегулювання ситуації в Афганістані.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції за підсумками засідання Ради співробітництва ЄС-Узбекистан міністр закордонних справ Узбекистану Володимир НОРОВ.
“Ми вважаємо, що рішення афганської проблеми треба перевести з військової в політичну площину”, - сказав він.
У зв’язку з цим В.НОРОВ нагадав ініціативу Президента Узбекистану, озвучену ним майже рік тому, щодо створення спеціальної контактної групи під егідою ООН для Афганістану з метою пошуку мирного врегулювання ситуації в цій країні.
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