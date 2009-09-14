Узбекистан пропонує ЄС повернутися до його плану врегулювання в Афганістані

Брюссель. 14 вересня. УНІАН. Узбекистан пропонує ЄС повернутися до його плану врегулювання ситуації в Афганістані.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції за підсумками засідання Ради співробітництва ЄС-Узбекистан міністр закордонних справ Узбекистану Володимир НОРОВ.

“Ми вважаємо, що рішення афганської проблеми треба перевести з військової в політичну площину”, - сказав він.

У зв’язку з цим В.НОРОВ нагадав ініціативу Президента Узбекистану, озвучену ним майже рік тому, щодо створення спеціальної контактної групи під егідою ООН для Афганістану з метою пошуку мирного врегулювання ситуації в цій країні.