ЄС може в листопаді розпочати переговори про асоціацію з країнами Кавказу

Брюссель. 15 вересня. УНІАН. ЄС може вже в листопаді розпочати переговори про угоди про асоціацію з Грузією, Вірменією та Азербайджаном.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції по завершенню засідання Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС комісар з питань розширення Оллі РЕН.

“Ми готові підготувати мандат для переговорів до листопада”, - сказав він.

Разом з тим, комісар зазначив, що сам початок переговорів залежатиме, як від бажання цих трьох кавказьких країн розширювати співпрацю з ЄС, так і від оцінки з боку ЄС готовності цих країн до переходу на новий рівень відносин.

Комісар також нагадав, що “Східне партнерство”, започатковане цього року, має на меті укладення угод про асоціацію зі східними країнами-сусідами ЄС, в тому числі, розвиток глибокої та всебічної зони вільної торгівлі.

Як повідомляв УНІАН, “Східне партнерство” було започатковане 7 травня цього року. До цієї ініціативи залучені також Україна, Молдова та Білорусь.