Європарламент створив делегації співпраці з третіми країнами

Брюссель. 16 вересня. УНІАН. Європарламент обрав членів 40-а делегацій зі співпраці з третіми країнами.

Яка передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні Європарламенту у Страсбурзі.

Частина з парламентських делегацій планує обрати своїх голів вже до кінця цього тижня. Це, зокрема, делегації в Асамблеї ЄС-країни Африки, Карибського моря та Атлантики, ЄС – Південна Америка, делегації зі співпраці з Палестинською законодавчою радою, Ізраїлем, Туреччиною, Хорватією, західними Балканами та окремими країнами центральної і південної Америки.

29 та 30 вересня відбудуться виборі голів делегацій до Асамблеї співпраці з країнами Східного партнерства та асамблеї співпраці з країнами Середземномор’я, а також делегації міжпарламентської співпраці з Китаєм, Індією, Білоруссю, Україною, Молдовою, Іраном та Іраком.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Європарламенту, до складу делегації міжпарламентської співпраці з Україною увійшли 16 осіб, з них 6 представників групи народних партій, 4 – групи соціалістів і демократів, 2 – групи лібералів, по одному – “зелених”, лівих, консерваторів та позафракційних.

Від групи народних партій до складу делегації, зокрема, увійшли Анджей ГЖИБ, Ельзбета Катаржина ЛУКАШЕВСЬКА, Павел ЗАЛЕВСЬКІ (всі - Польща), Йозіф МАТУЛА (Румунія), Альгірдас САУДАРГАС (Литва), Герман ВІНКЛЕР (Німечина). Від групи соціалістів та демократів – Вілія БЛІНКЕВІЧУЙТЕ (Литва), Марек СІВЕЦЬ (Польща), Моніка СМОЛКОВА (Словаччина), Крістіан ВІЖЕНІН (Болгарія). Від групи люірелаів – Сіірі ОВІІР (Естонія) та Адіна-Іоанна ВАЛЄАН (Румунія), від “зелених” – Ребекка ХАРМС (Німеччина), від консерваторів – Конрад ШИМАНСЬКІ (Польща), від лівих – Яромір КОЛІЧЕК (Чехія), а також позафракційний Андреас МОЛЬЗЕР (Австрія).

Колишній голова групи парламентської співпраці з Україною Адріан СЕВЕРІН в цьому складі Європарламенту вирішив працювати в делегації по зв’язках з Китаєм.