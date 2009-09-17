В Черкасах з`явився центр євроатлантичної інтеграції

Черкаси. 17 вересня. УНІАН. У Черкасах сьогодні урочисто відкрили Черкаський центр євроатлантичної інтеграції.

Як передає кореспондент УНІАН, також за підтримки Посольства Королівства Норвегія в Україні в Черкасах розпочалася реалізація спільного проекту Міністерства закордонних справ, Міністерства освіти і науки, Центру інформації та документації НАТО в Україні, Черкаської облради та облдержадміністрації, Інституту трансформації суспільства (Київ) і Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників.

За даними прес-служби Черкаської облради, проект передбачає участь Черкаського центру євроатлантичної інтеграції у визначенні механізмів залучення різних сегментів регіональної громадськості до проведення відкритих дискусій за участі представників місцевої влади, науковців, освітян, громадських організацій та українських експертів щодо шляхів реалізації в регіоні євроатлантичного курсу України.

В рамках Черкаського центру євроатлантичної інтеграції було створено Бюро з вивчення громадської думки, молодіжний клуб «Дебати» та групи тренерів з питань євроатлантичної інтеграції.