В Німеччині 19-річний юнак підпалив ліцей коктейлем Молотова

Брюссель. 17 вересня. УНІАН. В німецькому місті Ансбах (пвідень Німеччини) 19-річний юнак підпалив ліцей, жбурнувши у вікно пляшку із коктейлем Молотова.

Про це повідомляє сьогодні AFP.

Юнак, який сам зазнав поранень, кинув пляшку у вікно ліцею Кароліну – одного з найстаріших навчальних закладів Баварії.

В результаті агресії поранення отримали понад 10 осіб, серед яких є учні та викладачі, повідомляє місцева поліція. Всі поранені були вертольотами переправлені до найближчого шпиталю.

Причини такого вчинку юнака поки невідомі.