В Німеччині 19-річний юнак підпалив ліцей коктейлем Молотова
12:01, 17 вересня 2009Новини ЄС
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Понад 10 осіб поранено
Брюссель. 17 вересня. УНІАН. В німецькому місті Ансбах (пвідень Німеччини) 19-річний юнак підпалив ліцей, жбурнувши у вікно пляшку із коктейлем Молотова.
Про це повідомляє сьогодні AFP.
Юнак, який сам зазнав поранень, кинув пляшку у вікно ліцею Кароліну – одного з найстаріших навчальних закладів Баварії.
В результаті агресії поранення отримали понад 10 осіб, серед яких є учні та викладачі, повідомляє місцева поліція. Всі поранені були вертольотами переправлені до найближчого шпиталю.
Причини такого вчинку юнака поки невідомі.
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