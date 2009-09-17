Єврокомісія допоможе виробникам молока грошима

Брюссель. 17 вересня. УНІАН. Єврокомісія планує збільшити фінансову допомогу виробникам молока для покращення ситуації на ринку.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Майкл МАН.

“Деякі лобісти у своїх прес-релізах пишуть, що Єврокомісія нічого не робить, але в цьому випадку, це не відповідає дійсності”, - сказав він.

За словами М.МАНА, Єврокомісія, зокрема, схвалила проект короткотермінових та довготермінових дій, які мають сприяти покращенню ситуації на ринку молока та молокопродуктів.

Серед короткотермінових заходів, зокрема, внесення змін до правил надання державної допомоги, що дасть можливість країнам-членам надати фермерам додаткову допомогу в 15 тис. євро. Крім того, Комісія пропонує надати їй можливості швидко діяти у випадках криз на ринку молока та молокопродуктів, змінивши правила організації єдиного спільного ринку. Крім того, комісія пропонує змінити схему купівлі квот на виробництво молока.

Серед довготермінових заходів – створення механізму прямих контрактних відносин між виробниками та переробниками молока, підготовка доповіді щодо діяльності ринку молока та молокопродуктів, яка, зокрема, вивчить ціноутворення на ринку, а також запропонує методи обміну кращою практикою.

Загалом, за словами М.МАНА, Єврокомісія планує витратити цього року додатково 600 млн. євро на підтримку виробників молока.

Представник Єврокомісії також зазначив, що за останніми даними, цінова ситуація на ринку почала покращуватися.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня цього року лідери ЄС на засіданні Європейської Ради попросили Єврокомісію проаналізувати ситуацію на ринку молока через масові акції протесту фермерів у Брюсселі, які вимагали зменшення квот на виробництво молока на 2009-2010 маркетинговий рік на 5%.

На 2007-2008 маркетинговий рік обсяг квот становив 139,6 млн. тонн. на постачання молока на молокопереробні підприємства та 3,4 млн. тонн - на прямий продаж споживачам. 18 березня 2008 року Рада міністрів з питань сільського господарства та рибальства ЄС кваліфікованою більшістю схвалила підвищення квот на виробництво молока на 2% з 1 квітня 2008 року.

Восени 2008 року було схвалено зміни до сільськогосподарської політики ЄС, відповідно до яких з 2009 року квоти на виробництво молока мають збільшуватися щорічно на 1% до їх повної ліквідації з 2015 року.

За даними Єврокомісії з 2007 року до середини липня ціни на 1 літр молока зменшилися в ЄС з 0,30-0,40 євро до 0,21-0,24 євро.

Єврокомісія відмовляється збільшувати квоти на виробництво молока, пропонуючи інші шляхи покращення ситуації на ринку.