Європарламент хоче від Єврокомісії більше дій для енергобезпеки

Брюссель. 17 вересня. УНІАН. Європарламент закликає Єврокомісію покращити роботу для попередження можливих припинень постачань російського газу через Україну.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідну резолюцію було схвалено сьогодні на засіданні Європарламенту в Страсбурзі більшістю голосів.

В документі депутати, зокрема, наголошують на важливості подальшого розширення потужності підземних сховищ газу в Європі та покращення трубопровідного зв`язку між країнами-членами ЄС для можливості заміщення російського газу газом з інших джерел.

В цьому контексті депутати висловили переконання в тому, що розвиток мережі Інформаційної мережі з енергетичної безпеки може допомогти в уникненні подальших припинень поставок російського газу.

Депутати також привітали Європейський план стимулювання економіки, який, зокрема, передбачає додаткове фінансування на суму в 250 млн. євро проектів в області енергетики та розвитку широкополосного Інтернету на селі.

Європарламент попросив Єврокомісію вживати заходів проти недружніх поглинань європейських енергетичних компаній іноземними корпораціями, як це, зокрема, за висновками депутатів, відбулося у випадку російської “Сургутнефтегаз”, що придбала акції угорської компанії MOL та 20% акцій компанії CENTREX в австрійських газових сховищах.

Депутати наголосили, що при веденні діалогу з ключовими постачальниками енергоресурсів, Єврокомісія не повинна забувати про одночасне проведення діалогу щодо забезпечення прав людини в цих країнах. При цьому, на переконання депутатів, саме права людини та енергетична безпека маю стати пріоритетними питаннями на наступному самміті ЄС-Росія, який має відбутися до кінця цього року у Швеції.

У документі депутати також підтримали альтернативні проекти, які зараз розвиваються Євросоюзом з доставки енерегоресусрів з країн Центральної Азії до ЄС і, зокрема, газопровід “Набукко”.